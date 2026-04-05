Durante il Giro delle Fiandre, Mathieu van der Poel ha commentato la corsa sottolineando che il principale problema è stato un fenomeno presente in gara. Nonostante le sue speranze di vittoria, il corridore ha dovuto riconoscere la superiorità di un avversario che ha dominato la competizione. La corsa si è conclusa con un risultato che ha lasciato spazio a poche interpretazioni, con il vincitore che ha confermato la sua forza nel ciclismo internazionale.

Anche quest’anno c’è poco da fare. Contro questo Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel non può che inchinarsi al Giro delle Fiandre e lasciare al prossimo anno la possibilità di conquistare il poker di successi alla Ronde. Il neerlandese della Alpecin-Premier Tech ha provato a tenere la ruota del rivale, ma sul Vecchio Kwaremont si è dovuto arrendere, lasciando andare lo sloveno e accontentandosi della piazza d’onore. Le sue parole dopo la gara: “Ho un problema: c’è un fenomeno in giro. Ho fatto tutto quello che dovevo fare, ma c’era qualcuno più forte. Non c’è niente di più che si possa fare”. E aggiunge: “Stavo pedalando a 650 watt e non riuscivo a tenere la ruota. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu van der Poel commenta il suo Fiandre: “Un solo problema, c’è un fenomeno in giro”

Pogacar, Van der Poel, Evenepoel e Van Aert: quattro fenomeni e un Giro delle Fiandre mai vistoMonumento non è forse sufficiente per definire il Giro delle Fiandre edizione 110.

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Temi più discussi: Van der Poel: Mi ero già arreso. Alla Sanremo Pogacar era semplicemente il più forte; Van der Poel, tris nel Piccolo Fiandre: La vittoria mi è costata sangue, sudore e lacrime; Lampi di Van der Poel e Van Aert, sale l’attesa del Fiandre; A Van der Poel consegnato il tris ad Harelbeke.

Mathieu van der Poel: Pedalavo a 650 watt e non riuscivo a stargli a ruotaStavo pedalando a 650 watt sull’ultima salita dell’Oude Kwaremont e non riuscivo a tenergli la ruota. Il ciclismo è semplice: ho dovuto sottomettermi alla legge del più forte. Ho resistito un po’, ... it.blastingnews.com

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Giro delle Fiandre 2026, il rimpianto di Mathieu Van Der Poel: “Sul Kwaremont sono stato bloccato, ho dovuto fare uno sforzo importante” x.com

Non c'è niente da fare, vince sempre Tadej Pogacar. Ha cercato in tutti i modi Mathieu Van der Poel a tenere testa al cannibale sloveno. E' rimasto accanto al ciclista della UAE Team Emirates XRG fino alla fine, fino all’Oude Kwaremont e all'inizio del Pateberg facebook