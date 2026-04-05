Alle 10:20 è iniziata la copertura in diretta del Giro delle Fiandre femminile 2026. Attualmente, quattro cicliste si trovano in testa alla corsa, mentre il gruppo si sta avvicinando. Sul percorso si trova il Koppenberg, una salita con pendenze fino al 20% e tratti di pavé molto sconnesso, che rappresenta uno dei tratti più impegnativi della gara. Resta da seguire come si svilupperà la corsa nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.20 16.39 Il Koppenberg è caratterizzato da pendenze durissime (fino al 20!) e da un pavé molto sconnesso. Trovarsi nella seconda parte del gruppo potrebbe rivelarsi fatale per le atlete che puntano alla vittoria, basta che qualcuna davanti sbandi e in un attimo chi è in coda è costretto a fermarsi e mettere il piede a terra. Ripartire poi su quelle pendenze è un’impresa ardua. 16.37 Ci si avvicina a grande velocità alla parte decisiva della corsa, mancano infatti solo 4km all’inizio del Koppenberg! Questo breve strappo (0,6km al 9,5%), oltre ad essere un’ascesa iconica della corsa, è solitamente il punto in cui si accende la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: rimangono in 4 davanti, ma il gruppo le ha nel mirino

LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: fuga con 6 atlete al comando, ma il gruppo controllaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.

LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: 100 km all’arrivo, iniziano le scaramucce in gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15.

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Giro delle Fiandre, la gara in diretta liveOggi la seconda Classica Monumento della stagione, il Giro delle Fiandre. Al via i fab four del ciclismo contemporaneo: Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel e Wout Van Aert. Qui ... sport.sky.it

LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Pogacar e Van der Poel da soli a 30 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15.30 16:29 10 km all'arrivo del Giro delle Fiandre 2026! oasport.it

Affetto da una grave cardiopatia ha perso il lavoro e nel giro di poco si è ritrovato a vivere per strada con l'amata cagnolina. Cristian, 48enne di Lecce, fa un accorato appello: facebook

Giro delle Fiandre LIVE: è iniziata la battaglia tra i big #SkySport #Ciclismo #Fiandre x.com