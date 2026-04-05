LE SERIE RAI 2026-2027 | 8 RINNOVI 10 NOVITÀ FERILLI E DE SICA TRA I MATTATORI

Nella stagione televisiva 2026-2027, Rai Fiction annuncia otto rinnovi di serie già esistenti e dieci nuovi titoli che debutteranno. Tra i protagonisti delle nuove produzioni ci sono attrici e attori noti al pubblico, mentre le serie saranno trasmesse su Rai1 e Rai2. La programmazione include sia nuovi episodi di serie popolari sia debutti di titoli inediti, con un’attenzione particolare alle produzioni per la prima e la seconda rete.

Rai Fiction presenta le nuove serie che vedremo a partire dalla stagione 2026-2027 su Rai1 ma anche su Rai2 tra nuovi episodi di serie amatissime e titoli al loro debutto. Ci pensa Maria Pia Ammirati, dal 2020 numero uno della serialità della Tv di Stato, a svelare tutti gli assi nella manica al mensile Tivvù. Ecco un recap tra gialli e dramedy. Nuove stagioni di: Che Dio ci aiuti (ritroviamo le suore in casa famiglia del Lazio). Vincenzo Malinconico. Costanza. Guerrieri. Stucky (promossa da Rai2 a Rai1, 6 puntate da 65 minuti al posto dei canonici 50 minuti per sperimentare serata breve). Imma Tataranni (“se necessario Rai è pronta a gestire eventuali passaggi di testimone come già accaduto in Don Matteo”). 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LE SERIE RAI 2026-2027: 8 RINNOVI, 10 NOVITÀ, FERILLI E DE SICA TRA I MATTATORI Temi più discussi: 27 marzo: giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto, per il futuro dell'informazione - FNSI; Diritti TV: Giro d'Italia confermato sulla Rai per il 2026, Giro delle Fiandre e altre grandi corse rischiano di non tornare più; Assicurativi. Rinnovo contratto nazionale Ania, ad aprile il momento della verità; Oggi giornalisti in sciopero. Usigrai: Rinnovo contratto non è un privilegio. Rai, Il Paradiso delle Signore blindato e rivoluzione nelle fiction: le serie confermate (e tagliate)Rai conferma Il Paradiso delle Signore e rinnova molte fiction: episodi più lunghi e possibili serate con un solo appuntamento in prima visione. libero.it Raul Bova ai Castelli Romani: tra Frascati e Marino le riprese della Serie Rai Uno di NoiTra Frascati e Marino le riprese di One of Us, la serie tv italiana prodotta da Fabula Pictures per Rai Fiction, con protagonista Raoul Bova ... castellinotizie.it SERIE A | La Roma non passa a San Siro: l'Inter vince 5-2. https://ow.ly/Wy6K50YEkxy #ANSA facebook #Chivu sul clima "pesante" della Serie A: "Non ho la bacchetta magica". Poi il siparietto: "I miei capelli sono inguardabili" x.com