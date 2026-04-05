Le critiche di Micciché a Schifani e Lagalla Saverio Romano | Mossa per rimettere in discussione gli assetti
Recentemente, sono emerse critiche da parte di un senatore nei confronti di due esponenti politici di rilievo, accusandoli di aver avviato una strategia volta a mettere in discussione gli assetti esistenti. Il senatore ha ricordato le stagioni di collaborazione e i momenti di dissenso con un altro politico, sottolineando come gli eccessi di quest’ultimo abbiano spesso indebolito la credibilità del sistema politico, già caratterizzato da ambiguità e ipocrisie.
Il coordinatore di Noi Moderati commenta l'intervista dell'ex presidente dell'Ars a PalermoToday: "Conferma la sua capacità di intercettare i momenti di crisi e di intervenire per rompere gli equilibri" "Con Micciché abbiamo attraversato stagioni di grande sintonia e momenti di profondo dissenso. Ho sempre ritenuto che i suoi eccessi, in un sistema politico già segnato da ambiguità e ipocrisie, abbiano spesso finito per indebolirne la credibilità nei passaggi decisivi. Tuttavia, sarebbe sbagliato non riconoscergli una qualità che pochi hanno: la capacità di intercettare i momenti di crisi e di intervenire per rompere gli equilibri". 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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