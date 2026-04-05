Lago di Como il paradosso dei parcheggi privati | Auto nella mia proprietà cartelli buttati a terra e nessuno può intervenire

Ogni anno, con l’arrivo della bella stagione, si ripresenta la stessa scena sul lago di Como: auto lasciate all’interno di proprietà private con la catena aperta e i cartelli di divieto abbandonati a terra. Nonostante le segnalazioni e le proteste, nessuno sembra intervenire, lasciando la situazione invariata e creando un paradosso tra proprietà privata e comportamento degli utenti.

Segnalazione da Faggeto Lario: turisti parcheggiano in una proprietà privata, ignorano i cartelli e aprono la catena. “Favorevole al turismo, ma serve rispetto” Auto parcheggiate dentro una proprietà privata, la catena aperta e i cartelli ignorati. Non un caso isolato, ma una scena che si ripete con l’arrivo della bella stagione sul lago di Como. Succede a Faggeto Lario (ma non solo), dove Alessia racconta l’ennesimo episodio. Questa volta ha deciso di rispondere in modo diretto: senza danneggiare nulla, ha tappezzato l’auto lasciata nel suo parcheggio con alcuni messaggi chiari, per spiegare che quello non è uno spazio pubblico. “Spero vi siate divertiti a pranzo tra le nostre montagne. 🔗 Leggi su Quicomo.it

La Fiorentina batte il Como con le armi di Fabregas: si sono buttati a terra per tutto il secondo tempoI viola vincono in trasferta 2-1 con reti di Fagioli e Kean e raggiunge il Lecce al terzultimo posto.

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Lago di Como, il paradosso dei parcheggi privati: Auto nella mia proprietà, cartelli buttati a terra e nessuno può intervenireSegnalazione da Faggeto Lario: turisti parcheggiano in una proprietà privata, ignorano i cartelli e aprono la catena. Favorevole al turismo, ma serve rispetto ... quicomo.it

Pasqua 2026: il Lago di Como vince con il turismo di prossimitàLa crisi internazionale, con il conflitto in Iran, cambia le scelte degli italiani per le vacanze di Pasqua e rafforza il ... valtellinanews.it

Per Pasqua e Pasquetta il lago di Como è una delle mete più gettonate. La crisi internazionale porta a scegliere il turismo di prossimità all’insegna della tranquillità, della natura e della buona cucina. #radiolombardia #noncifermiamomai #pasqua Articolo nei facebook

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