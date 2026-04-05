Kostyuk filma i suoi allenamenti a Kiev | le sirene antiaeree risuonano ininterrottamente
La tennista 23enne ha condiviso su Instagram un video che mostra i suoi allenamenti a Kiev, mentre le sirene antiaeree suonano senza interruzioni. Il filmato riprende momenti di esercizi e preparazione sportiva, in un contesto segnato dal costante allarme. La ragazza continua a praticare il suo sport nonostante le condizioni di emergenza, documentando la sua giornata in città.
La 23enne Marta Kostyuk ha pubblicato su Instagram un filmato che descrive alla perfezione la sua quotidianità a Kiev. La numero 27 del mondo, infatti, si allena mentre risuonano le sirene antiaeree: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Marta Kostyuk si allena a Kiev sotto le sirene antiaeree: il video che divide e fa discutereC’è un suono che, più di ogni immagine, racconta il presente di Kiev: quello delle sirene antiaeree.
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