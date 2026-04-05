Jodar domina anche Trungelliti e trionfa a Marrakech Primo titolo ATP per lo spagnolo

A Marrakech, Jodar ha vinto il suo primo titolo ATP, battendo Trungelliti nella finale. Lo spagnolo ha conquistato il trofeo dopo aver superato il giovane talento emergente in un match deciso da pochi punti. Entrambi i giocatori sono arrivati alla sfida con percorsi diversi, ma alla fine Jodar si è imposto, ottenendo così il suo primo titolo nel circuito maggiore.

Nel confronto tra il giovane talento emergente e l’autentica rivelazione della settimana è il primo ad avere la meglio. Nella finale del torneo ATP di Marrakech lo spagnolo Rafael Jodar, classe 2006, domina anche l’argentino Marco Trungelliti, numero 112 ATP, 6-3 6-2 in un’ora e nove minuti. Per il giovane iberico si tratta del primo titolo nel circuito maggiore. Lo spagnolo, al termine di un gioco molto lungo, strappa il servizio all’avversario in apertura e con un parziale di 7-1 si procura tre palle per il 3-0 pesante. L’argentino però reagisce, le annulla e timbra il punto del 2-1. Il giovane iberico, con il tracciante di diritto incrociato, allunga sul 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jodar domina anche Trungelliti e trionfa a Marrakech. Primo titolo ATP per lo spagnolo ATP Marrakech 2026, Rafael Jodar in semifinale, sorpresa TrungellitiFinisce negli archivi questa giornata di incontri valida per l’ATP 250 di Marrakech. Marrakech: Trungelliti entra nel Top 100, Jodar sale a 74°La terra rossa di Marrakech ha scritto una pagina inaspettata nel calendario ATP 250 del 2026.