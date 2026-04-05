Inter-Roma | dove vedere la partita in TV e streaming

Domenica 5 aprile alle 20:45 si disputerà la partita tra Inter e Roma, valida per la 31ª giornata di Serie A, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida sarà trasmessa in televisione e disponibile anche in streaming. La gara si svolgerà in un orario serale e coinvolgerà due squadre impegnate nella classifica del campionato italiano.

La sfida tra Inter e Roma, valida per la 31ª giornata di Serie A, si giocherà domenica 5 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Dove vedere Inter-Roma. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Gli utenti potranno seguire la partita: tramite l’app su smart TV. in streaming su PC. su smartphone e tablet. Pre e post partita. Ampia copertura anche su Inter TV, con collegamenti e aggiornamenti dal campo: Pre-partita dalle ore 19:30. Live match disponibile anche sul canale YouTube ufficiale fino alle 20:35. Post-partita con analisi, interviste e approfondimenti. Le probabili formazioni. Inter (3-5-2). Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, P. 🔗 Leggi su Funweek.it

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