Il messaggio di Pasqua di un vescovo si concentra sulla speranza e sulla luce che la festività porta in momenti difficili. In una dichiarazione pubblica, si sottolinea come la Pasqua rappresenti una buona notizia per chi si trova ad affrontare fragilità, violenza e conflitti. La figura religiosa invita a credere nella forza dell’amore come risposta ai momenti di tenebra, offrendo un messaggio di speranza e rinascita.

Bologna, 5 aprile 2026 – "La Buona Pasqua è la luce nelle tenebre. La Pasqua è una buona notizia per chi deve affrontare le fragilità, le cattive notizie, la violenza, la guerra, tutto quello che anche in questi ultimi tempi ci angoscia, ci fa vedere la brutalità, ci fa preoccupare. Ecco, la Pasqua è la speranza. E’ la vittoria della luce sul buio, è la consolazione delle lacrime, è la speranza che si riaccenda un futuro diverso. Questa Pasqua ci viene affidata, la possiamo vivere. Se ognuno di noi fa sua l a forza dell'amore, sappiamo che questo vince. Perché l'amore è più forte del male". Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi in un’intervista alla Rai oggi, giorno di Pasqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il messaggio di Pasqua di Zuppi: “Dobbiamo credere nella forza dell’amore”

Termoli, amore oltre le ferite: Maria celebra la forza e l’autenticità di Davide in un toccante messaggio di compleanno.Termoli, 15 febbraio 2026 – Un gesto di straordinaria intensità ha illuminato il 43° compleanno di Davide Staniscia, residente in zona.

Il messaggio dell’Arcivescovo di Udine per la Santa Pasqua 2026«Contempliamo ormai vicini i giorni della Pasqua di morte e risurrezione di Gesù, nei quali è sconfitta la superbia dell’antico avversario e...

Temi più discussi: Il messaggio di Pasqua del Presidente e del Segretario Generale; L’augurio di Pasqua della CEI: il Risorto illumina il buio delle guerre e della solitudine; Pasqua, la CEI: Il Crocifisso è risorto. Il male non ha l’ultima parola; Triduo Pasquale: domenica 5 alle 17.30 la Messa di Pasqua in diretta su èTV.

Pasqua: Zuppi e Baturi, il Risorto apre ferite a vita nuovaNon possiamo abituarci a tutto questo. Non possiamo accettare che il male diventi normale, che la durezza vinca sulla compassione, che l’indifferenza prenda il posto della fraternità. È uno dei pass ... toscanaoggi.it

«Ciascuno di noi sia segno della presenza di Cristo risorto»Pubblichiamo il messaggio di Pasqua a firma del Card. Matteo Zuppi, Presidente, e di Mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Perché cercate tra i morti colui ... msn.com

In un momento segnato dall'angoscia per la guerra il messaggio di auguri dell'Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi: "La Pasqua è la vittoria della luce sul buio, è la consolazione delle lacrime, la speranza che si riaccende per un futuro diverso". facebook

Il Messaggio di Pasqua del presidente della Cei Zuppi e del segretario generale Baturi: «il male non ha l’ultima parola, la morte non è la fine, le ferite non sono condannate a restare per sempre aperte» buff.ly/hlrgAtW x.com