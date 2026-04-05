I camini alle pareti che fanno splendide e ordinate le grandi case piacentine

Nelle grandi case piacentine, i camini inseriti nelle pareti sono un elemento caratteristico che contribuisce a rendere gli ambienti più ordinati e accoglienti. Questi camini sono spesso visibili nelle zone living e rappresentano una presenza tradizionale nelle abitazioni, offrendo un punto focale estetico e funzionale. La loro posizione e il design si integrano con l’arredo, creando un’atmosfera calda e familiare.

Casa dolce casa, recita il detto e da che mondo è mondo l’uomo ha sempre trovato rifugio e sicurezza tra le mura della propria abitazione. E proprio su questo fatto è molto significativa la testimonianza del 1390 dal sempre prezioso, e ai più sconosciuto, “Chronicon Placentinum”.L’autore informa di come, per sua esperienza, l’evoluzione delle abitazioni della città di Piacenza avesse portato più benessere, a differenza di quanto accadesse, a suo parere, nel 1320. Infatti scrive che “Homines Placentiae ad praesens vivunt splendidè et ordinatè et nitidè”: case eleganti, organizzate, curate e ben pulite. Anzi nelle “domibus eorum” si trovano tra i più belli e anche migliori utensili e vasellami da cucina, di come era invece solito “septuaginta annis retro”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Quali sono i colori delle pareti che fanno sembrare la tua casa vecchiaSapevi che alcuni colori delle pareti fanno sembrare la tua casa vecchia e datata? Ecco quali sono.