Hokusai | grande mostra a Roma

Da metà marzo, a Palazzo Bonaparte a Roma, è possibile visitare la più ampia esposizione dedicata in Italia a Katsushika Hokusai, artista giapponese vissuto tra il 1760 e il 1849. La mostra presenta una vasta selezione di opere, tra stampe e dipinti, provenienti da diverse collezioni. L’evento offre l’opportunità di esplorare i lavori di uno dei protagonisti della cultura visiva giapponese.

Ha aperto il 27 marzo a Palazzo Bonaparte di Roma la più grande mostra mai dedicata in Italia a Katsushika Hokusai (1760–1849), il più importante artista giapponese, figura chiave della cultura visiva universale. Hokusai è il principale protagonista della produzione artistica del periodo Edo (1603–1863), quella magnifica stagione compresa tra il 1603 e il 1868 che vede la maggiore fioritura della cultura del “Mondo fluttuante”, l’Ukiyo-e, creando nuovi valori per l’arte classica giapponese. Pittore e incisore prolifico e immaginifico, Hokusai è conosciuto in tutto il mondo soprattutto per le sue stampe Ukiyo-e dove la natura, il movimento dell’acqua, il paesaggio, le figure femminili e la vita del popolo giapponese diventano protagonisti di una visione poetica e sorprendentemente moderna. 🔗 Leggi su Funweek.it

HOKUSAI. IL GRANDE MAESTRO DELL'ARTE GIAPPONESE

Temi più discussi: A Palazzo Bonaparte, a Roma, una grande mostra dedicata a Hokusai, con opere dal Museo Nazionale di Cracovia; A Roma apre la prima grande mostra dedicata al maestro giapponese Katsushika Hokusai; Hokusai a Roma: la grande mostra a Palazzo Bonaparte; A Roma apre la più grande mostra dedicata a Hokusai, figura centrale dell’arte giapponese - Radio Globo.

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Sarà perché sono ancora sotto l’effetto della mostra di Hokusai a Roma. O forse perché gli haiku, nella loro estrema sintesi, sono piccoli componimenti dell’anima. Nei libri di Carofiglio, che amo moltissimo, ce n’è uno che ritorna spesso e che oggi mi sembra facebook

Oggi civediamo in tv alle 15.05 con #LavoltaBuona e se passare da Roma per le feste vi consiglio la mostra di Hokusai sul mio IG qualcosa per voi. instagram.com/p/DWq08P3CO4c/… x.com