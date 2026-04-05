GUIDA TV 5 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Ecco la guida tv per la sera del 5 aprile 2026, con programmi e film trasmessi su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. La programmazione comprende film come
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Filumena Marturano Speciale Tg1 Film Rubrica Rai2 21:00 22:45 N.C.I.S. 1ªTv La Nuova DS Serie Tv Talk Show Rai3 20:30 23:10 Il Borgo dei Borghi Ferdinando Scianna: Il Fotografo dell’Ombra Cultura Doc. Rete 4 21:35 00:10 Codice d’Onore Amori e Incantesimi Film Film Canale 5 21:50 00:10 Le Donne della Bibbia 1ªTv Pressing: Nel Cuore dello Sport Serie Tv Talk Show Italia 1 21:30 23:50 Anche Meno Insieme per Forza Show Film La7 21:20 23:35 Le Regole della Casa del Sidro... 🔗 Leggi su Bubinoblog
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GUIDA TV 2 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma...
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Stasera in tv (5 aprile), Vanessa Scalera in onda senza Imma Tataranni, Fabio Fazio c'è (ma non in diretta)Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: su Rai 2 torna NCIS, su Sky Uno la sfida ai fornelli di Celebrity Chef; Sky Sport propone la Serie A di basket e l’MLB in prima serata. libero.it