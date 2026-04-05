GUIDA TV 5 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la guida tv per la sera del 5 aprile 2026, con programmi e film trasmessi su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. La programmazione comprende film come

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Filumena Marturano Speciale Tg1 Film Rubrica Rai2 21:00 22:45 N.C.I.S. 1ªTv La Nuova DS Serie Tv Talk Show Rai3 20:30 23:10 Il Borgo dei Borghi Ferdinando Scianna: Il Fotografo dell’Ombra Cultura Doc. Rete 4 21:35 00:10 Codice d’Onore Amori e Incantesimi Film Film Canale 5 21:50 00:10 Le Donne della Bibbia 1ªTv Pressing: Nel Cuore dello Sport Serie Tv Talk Show Italia 1 21:30 23:50 Anche Meno Insieme per Forza Show Film La7 21:20 23:35 Le Regole della Casa del Sidro... 🔗 Leggi su Bubinoblog

guida tv 5 aprile 2026 gioca al totoshare e indovina gli ascolti serali
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