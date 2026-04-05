Da Ferrara alla Luna passando per la Nasa | il racconto del divulgatore Vittorio Baraldi

Il divulgatore Vittorio Baraldi ha raccontato il suo percorso che lo ha portato dalla provincia di Ferrara fino a Cape Canaveral, dove si sono svolti alcuni dei lanci spaziali più significativi degli ultimi decenni. Nel suo racconto, ha descritto le tappe della sua esperienza, dal suo interesse iniziale per lo spazio alle visite ai centri di controllo e alle strutture della NASA. L'attenzione si concentra sui dettagli di queste tappe e sugli eventi a cui ha assistito lungo il percorso.

Dalla provincia emiliana fino a Cape Canaveral, a pochi metri da uno dei lanci più importanti degli ultimi decenni. Vittorio Baraldi, classe 1997, ingegnere aerospaziale ferrarese e oggi divulgatore scientifico conosciuto online come ‘Astroviktor’, ha assistito dal vivo ai preparativi della missione Artemis II, in particolare del lancio del razzo Space Launch System, segnando una tappa simbolica anche nel suo percorso personale. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare la sua storia e capire cosa rappresenta il ritorno dell’uomo verso la Luna. “Sono nato e cresciuto a Ferrara e ho iniziato il mio percorso con un diploma al liceo scientifico Roiti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Vittorio Campanile. . Nel 2003 la S.S. Lazio era a un passo dal fallimento… poi arrivò il Piano Baraldi a salvarla. Una storia incredibile che ogni tifoso biancoceleste deve conoscere #Lazio #PianoBaraldi #StoriaLazio #SerieA #CalcioItaliano #Lazio1900 # facebook