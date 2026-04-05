Come sono andati gli italiani al Giro delle Fiandre? Il migliore è stato un ex vincitore Alessandro Borgo nome nuovo

Alessandro Borgo, ex vincitore, si è distinto tra gli italiani al Giro delle Fiandre 2026, ma nessuno è riuscito a entrare nella top-20 della corsa vinta dallo sloveno Tadej Pogacar. La gara si è conclusa con la vittoria dello sloveno, mentre i ciclisti italiani non hanno migliorato le posizioni di classifica. La competizione ha visto numerosi corridori affrontare le difficili rampe e le condizioni climatiche variabili, senza che nessuno tra gli italiani riuscisse a emergere tra i più attivi.

Non ci sono italiani nella top-20 del Giro delle Fiandre 2026, vinto dallo sloveno Tadej Pogacar, che è riuscito a rispettare il pronostico della vigilia staccando l’olandese Mathieu van der Poel in occasione dell’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont, quando mancavano diciannove chilometri al traguardo di Oudenaarde. Il miglior azzurro al traguardo è stato Alberto Bettiol (XDS Astana), ventiquattresimo all’arrivo con un ritardo di 6’42” dal fuoriclasse balcanico. Il 32enne toscano è stato l’ultimo italiano a trionfare alla ribattezzata Ronde, inventandosi un mirabolante attacco nell’edizione del 2019 e scrivendo un’autentica pagina di storia per il ciclismo tricolore degli ultimi due decenni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come sono andati gli italiani al Giro delle Fiandre? Il migliore è stato un ex vincitore, Alessandro Borgo nome nuovo Leggi anche: Giro delle Fiandre 2026: tutti gli italiani in gara. Nove azzurri al via, Ganna il grande assente Leggi anche: Pogacar, il nuovo duello con Van der Poel è oggi al Giro delle Fiandre: dove vederlo in diretta Argomenti più discussi: Giro delle Fiandre 2026, la Bahrain Victorious punta su Matej Mohori? e Alec Segaert – Al via anche Alessandro Borgo; L'ultimo saluto ad Alessandro: Ciao piccolo sole, ciao grande eroe; In ricordo di Alessandro Naldi, editore innamorato del Mugello; Giro delle Fiandre 2026: tutti gli italiani in gara. Nove azzurri al via, Ganna il grande assente. Come sono andati gli italiani al Giro delle Fiandre? Il migliore è stato un ex vincitore, Alessandro Borgo nome nuovoNon ci sono italiani nella top-20 del Giro delle Fiandre 2026, vinto dallo sloveno Tadej Pogacar, che è riuscito a rispettare il pronostico della vigilia staccando l’olandese Mathieu van der Poel in ... oasport.it Giro delle Fiandre 2026, la Bahrain Victorious punta su Matej Mohoric e Alec Segaert – Al via anche Alessandro Borgo x.com Proprio oggi, domenica 29 marzo 2026, il borgo di Monterosso Almo - Uno dei Borghi piu belli d'italia torna a trasformarsi in una "Gerusalemme iblea" per la sua suggestiva Via Crucis Vivente. By Alessandro Pantano - TREK - facebook.com facebook