calcio storico fiorentino sorteggiate le semifinali

Stamattina, in piazza Duomo a Firenze, si è svolto il sorteggio delle semifinali del Calcio storico fiorentino, come da tradizione del giorno di Pasqua. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti della manifestazione, che hanno stabilito gli incontri tra le squadre che si contenderanno l’accesso alla finale. La cerimonia ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori presenti, interessati a seguire gli sviluppi di questa storica competizione.

FIRENZE – Il destino della sabbia di Santa Croce è stato deciso stamani (5 aprile) in piazza Duomo dove, come vuole la tradizione nel giorno di Pasqua, si è tenuto il sorteggio per l’abbinamento delle semifinali del Calcio storico fiorentino. Prima che la “colombina” desse il via allo Scoppio del Carro, le urne hanno stabilito gli scontri che infiammeranno l’edizione 2026 del torneo: la prima semifinale vedrà i Rossi di Santa Maria Novella sfidare i Verdi di San Giovanni, mentre nella seconda saranno i Bianchi di Santo Spirito a vedersela con gli Azzurri di Santa Croce. Il calendario delle sfide è già fissato per il mese di giugno. Il primo match tra Rossi e Verdi si disputerà il 13 giugno, seguito il giorno successivo, il 14, dal confronto tra Bianchi e Azzurri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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