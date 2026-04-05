Barbecue nei parchi di Roma | dove organizzare una grigliata tra amici

A Roma sono disponibili diverse aree pubbliche dove è possibile organizzare barbecue e grigliate tra amici. Questi spazi sono attrezzati con aree dedicate, alcune delle quali richiedono prenotazioni o autorizzazioni specifiche. Le giornate di sole invitano a trascorrere il tempo all’aperto, approfittando delle condizioni climatiche favorevoli per una scampagnata o una grigliata in compagnia.

Voglia di grigliate all’aria aperta e scampagnate con gli amici? Sperando in giornate assolate e calde, queste giornate sono perfette per questi piani. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Ma dove andare senza allontanarsi troppo da Roma? Ecco qualche dritta per organizzare giornate all’aperto con pranzo barbecue nei parchi della Capitale e dintorni. I parchi in città dove organizzare grigliate dal centro alla periferia. Roma è una città bellissima anche perché ricca di aree verdi: in alcune di esse è anche possibile organizzare una perfetta giornata all’aperto con grigliata. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Incendio nel Parco delle Groane, scatta l’allerta sul divieto di accendere fuochi e barbecue nei boschiLe fiamme si sono sviluppate nella serata del 1° aprile nell’area verde di via Leoncavallo. Non si esclude l'origine dolosa dell'incendio ... varesenews.it

Barbecue vietati a Pasquetta: volantino virale vieta i picnic nei parchi simbolo di Roma. Chi l’ha diffuso?Cittadini romani nel caos informativo proprio a poche ore dalle festività pasquali. Mentre i gitanti preparano carbonella e cestini da viaggio, un’ombra si allunga sui prati più amati della Capitale. msn.com

Mi aiutate a rendere accogliente il mio giardino, a cui vorrei aggiungere un barbecue... Grazieeee! facebook

Barbecue in cortile, DDR, anni '70. #bloccosocialista x.com