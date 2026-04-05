Nel torneo di Montecarlo, la coppia formata da un tennista locale e il suo partner ha ottenuto una vittoria nel torneo di doppio, celebrando con entusiasmo come alcune star del calcio. Nel frattempo, il primo torneo sulla terra rossa della stagione vede l’esordio di un giocatore italiano, che si allena regolarmente nel circolo di casa, prima di partire per le competizioni all’estero.

MONTECARLO – La stagione sulla terra rossa di Jannik Sinner inizia da Montecarlo, nel circolo dove abitualmente si allena quando non è in giro per il mondo. Il numero 2 del mondo, che in singolare esordirà direttamente al secondo turno, ha debuttato oggi, 5 aprile 2026, nel doppio. In coppia con il belga Zizou Bergs hanno superato in due set Machac e Ruud. Sinner e Bergs hanno sconfitto 6-4 7-5 la coppia composta dal norvegese Casper Ruud e dal ceco Tomas Machac. Nel torneo di singolare non si conosce ancora l’avversario di Sinner al primo turno, che sarà contro uno tra il francese Moise Kouamé e l’altro transalpino Ugo Humbert. STRETTA DI MANO – Oltre al risultato in campo, la coppia Sinner-Bergs ha attirato l’attenzione anche per l’esultanza dopo il match point. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Atp Montecarlo: esordio vincente nel doppio con Bergs. La coppia esulta come Yamal e Raphina

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Sinner, esordio ok a Montecarlo: in doppio con Bergs batte Ruud e Machac in due setJannik Sinner torna sulla terra battuta esordiendo con una vittoria a Montecarlo in doppio con Zizou Bergs.

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Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner in coppia con Bergs nel torneo di doppioEsordio vincente per Jannik Sinnner nel doppio al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6.309.095 euro). L’azzurro, in coppia con il belga Zizou Bergs, ha superato il ceco Tomas ... adnkronos.com

Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner in doppioMontecarlo (Monaco), 5 apr. (LaPresse) - Jannik Sinner debutta con successo nel torneo di doppio dell’Atp di Montecarlo, imponendosi in coppia con ... stream24.ilsole24ore.com

ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori x.com

Esordio vincente per Jannik Sinnner nel doppio al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, in coppia con il belga Zizou Bergs, ha superato il ceco Tomas Machac ed il norvegese Casper Ruud col punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 23 di partita. Già vin facebook