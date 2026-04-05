L'Atalanta si prepara per la trasferta a Lecce senza Scamacca e Hien. In attacco, il tecnico ha scelto Krstovic, affiancato da De Ketelaere e Zalewski, preferendo quest'ultimo a Raspadori. In difesa, al centro ci sarà Djimsiti. La formazione è stata annunciata prima dell’inizio della partita, che vedrà le due squadre sfidarsi sul campo.

CALCIO. Krstovic in attacco, supportato da De Ketelaere e Zalewski, favorito su Raspadori. Al centro della difesa Djimsiti. L’Atalanta torna in campo, dopo la sosta per le nazionali, in trasferta contro il Lecce. Per continuare la corsa a un posto nelle coppe europee della prossima stagione. Tre assenti dalla lista dei convocati di Palladino: Scamacca e Hien, come previsto, e il terzo portiere Rossi causa pubalgia. I convocati di Palladino per Lecce-Atalanta. Dall’under 23 chiamati Navarro e Pardel: Portieri: Carnesecchi, Pardel, Sportiello.Difensori: Ahanor, Djimsiti, Kolasinac, Kossounou, Navarro, Scalvini. Esterni: Bakker, Bellanova, Bernasconi, Zappacosta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, a Lecce senza Scamacca e Hien. Le ultime di formazione

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Atalanta, a Lecce senza Scamacca e Hien. Le ultime di formazioneKrstovic in attacco, supportato da De Ketelaere e Zalewski, favorito su Raspadori. Al centro della difesa Djimsiti. ecodibergamo.it

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