La missione Artemis II si trova a due terzi del percorso verso la Luna, con l’equipaggio impegnato nelle ultime verifiche delle manovre da eseguire in orbita. Tuttavia, un problema inatteso si è presentato a bordo: il bagno si è intasato a causa dell’urina congelata. Per risolvere la situazione, sono state adottate soluzioni che prevedono l’utilizzo del calore solare per sciogliere il blocco.

Roma, 5 aprile 2026 – La Luna è sempre più vicina. E l’equipaggio della missione Artemis II si prepara ripassando le manovre che dovrà effettuare orbitando intorno al satellite naturale. Un viaggio che procede senza particolari intoppi a parte un problema al sistema di espulsione dei rifiuti del bagno. Ma andiamo con ordine. Missione Artemis, l'entusiasmo degli astronauti a bordo della Orion "Artemis II ha appena raggiunto il traguardo dei 'due terzi' del viaggio verso la Luna. Durante il quarto giorno di volo, gli astronauti a bordo di Orion hanno ripassato i piani per studiare la Luna durante il prossimo sorvolo e si stanno attualmente esercitando nel controllo manuale della navicella spaziale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Artemis è a due terzi del viaggio verso la Luna. Unico problema? Il bagno intasato dall’urina congelata. L’ingegnosa manovra per scioglierla col sole

Artemis II ha raggiunto i due terzi del viaggio verso la Luna. Blocco al condotto di sfiato della toiletteLa navetta Orion della missione Artemis II ha «appena raggiunto» i due terzi del viaggio verso la Luna.

Artemis 2, problemi con la toilette della Orion in viaggio verso la Luna: come funziona il bagno della NASALa toilette a bordo della capsula Orion ha avuto un problema durante il viaggio verso la Luna.

Temi più discussi: Artemis II a due terzi del viaggio verso la Luna. La foto spettacolare dallo spazio; Nasa: Artemis II ha raggiunto i due terzi del viaggio verso la Luna | Di nuovo problemi alla toilette; Nasa, Artemis II ha raggiunto i due terzi del viaggio verso la Luna; Nasa, Artemis II ha raggiunto i due terzi del viaggio verso la Luna.

Artemis II è a due terzi del suo viaggio verso la Luna. Ecco la nuova foto della Terra scattata dallo spazioUn'immagine spettacolare, scattata dal comandante della missione, Reid Wiseman. Grande la gioia dei 4 astronauti, tra giornate fatte di esercizio fisico e test ... rtl.it

Nasa, Artemis II ha raggiunto i due terzi del viaggio verso la LunaIn un post su X la Nasa ha comunicato che la navetta Orion ha raggiunto i due terzi del viaggio verso la Luna. Gli astronauti si stanno esercitano nel controllo manuale del veicolo spaziale. La miss ... tg24.sky.it

La Stampa. . Gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno parlato dei tipi di cibo che consumano nello spazio, mentre la loro navicella Orion proseguiva il viaggio verso la Luna. La specialista di missione Christina Koch ha mostrato diverse confezi facebook

SPAZIO | La navetta Orion della missione Artemis II ha "appena raggiunto" i due terzi del viaggio verso la Luna. Lo riferisce la Nasa: "Gli astronauti a bordo della Orion hanno esaminato i piani per lo studio della Luna in vista del prossimo sorvolo lunare e, al m x.com