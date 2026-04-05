Artemis è a due terzi del viaggio verso la Luna Unico problema? Il bagno intasato dall’urina congelata L’ingegnosa manovra per scioglierla col sole

Da quotidiano.net 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La missione Artemis II si trova a due terzi del percorso verso la Luna, con l’equipaggio impegnato nelle ultime verifiche delle manovre da eseguire in orbita. Tuttavia, un problema inatteso si è presentato a bordo: il bagno si è intasato a causa dell’urina congelata. Per risolvere la situazione, sono state adottate soluzioni che prevedono l’utilizzo del calore solare per sciogliere il blocco.

Roma, 5 aprile 2026 – La Luna è sempre più vicina. E l’equipaggio della missione Artemis II si prepara ripassando le  manovre che dovrà effettuare orbitando intorno al satellite naturale. Un viaggio che procede senza particolari intoppi a parte un problema al sistema di espulsione dei rifiuti del bagno. Ma andiamo con ordine. Missione Artemis, l'entusiasmo degli astronauti a bordo della Orion "Artemis II ha appena raggiunto il traguardo dei 'due terzi' del viaggio verso la Luna. Durante il quarto giorno di volo, gli astronauti a bordo di Orion hanno ripassato i piani per studiare la Luna durante il prossimo sorvolo e si stanno attualmente esercitando nel controllo manuale della navicella spaziale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Artemis II ha raggiunto i due terzi del viaggio verso la Luna. Blocco al condotto di sfiato della toiletteLa navetta Orion della missione Artemis II ha «appena raggiunto» i due terzi del viaggio verso la Luna.

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