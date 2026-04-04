Udinese-Como lunedì 06 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Di fronte due difese solide

Lunedì 6 aprile 2026 alle 12:30 si disputa la partita tra Udinese e Como, un lunch match di Pasquetta. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote scommesse sono state aggiornate. Le due squadre schierano difese considerate tra le più solide del campionato. La partita si svolge allo stadio Bluenergy, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere un risultato positivo.

La sfida del Bluenergy tra Udinese e Como si gioca come lunch match a Pasquetta. I lariani vanno a caccia della sesta vittoria di fila per provare a difendere il quarto posto dagli assalti della Juventus e della Roma, consapevoli di avere un’occasione davvero più unica che rara per andare in Champions League. La squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Udinese-Como (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Di fronte due difese solide Lazio-Como (lunedì 19 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Di fronte due difese solideIl match dell’Olimpico tra Lazio e Como va in scena lunedì sera e chiude il sipario sulla 21esima giornata di Serie A. Leggi anche: Udinese-Como (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Temi più discussi: Udinese Como in tv e streaming: dove vedere la partita; Udinese-Como: probabili formazioni e statistiche; Udinese-Como: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Udinese-Como affidata a Maresca. Dove vedere Udinese-Como in tv? Dazn o Sky, orarioCesc Fabregas fa visita a Kosta Runjaic in occasione della 31esima giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it Pagina 2 | Dove vedere Udinese-Como in tv? Dazn o Sky, orarioCesc Fabregas fa visita a Kosta Runjaic in occasione della 31esima giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it Dove vedere Udinese-Como in tv Dazn o Sky, orario facebook Udinese con il dubbio portiere in vista del Como. In caso di forfait duello tra Padelli e Sava, Nunziante ancora out #ANSA x.com