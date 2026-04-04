Giulia Valentina ha annunciato su Instagram di aver dato nuovamente il benvenuto a una bambina. La influencer ha condiviso alcune foto del momento, confermando così il suo secondo parto. La notizia è stata comunicata attraverso un post sulla piattaforma social, dove ha mostrato alcuni scatti legati alla nascita e alla famiglia. La sua comunicazione ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato con affetto.

Giulia Valentina è diventata mamma per la seconda volta. A riverarcelo proprio lei con un carosello su Instagram, dando il benvenuto a una s plendida bambina. Tantissime le congratulazioni ricevute da tutti i suoi follower. Nel carosello mostra immagini della figlia con una tutina rosa con disegnate delle fragole e alcuni momenti di questo momento tanto speciale. L’annuncio della gravidanza. Giulia Valentina aveva rilvelato la seconda gravidanza sempre su Instagram. A rivelarlo è stata lei stessa, con un video pubblicato su Instagram che riprende esattamente lo stesso format usato un anno fa per annunciare la sua prima gravidanza. Nel video, indossa gli stessi abiti premaman e ripete lo stesso copione, giocando proprio sull’ effetto déjà-vu. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Giulia Valentina è diventata di nuovo mamma: le prime foto su IG

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