In Forza Italia si registrano nuovi sviluppi con tensioni tra i membri del partito. Antonio Tajani ha dichiarato che potrebbe lasciare se viene sfiduciato il suo alleato più vicino. La situazione interna si fa più complessa mentre si discute di eventuali rinnovamenti e cambiamenti di leadership. La vicenda coinvolge direttamente alcuni esponenti di spicco del partito, creando un clima di incertezza tra gli iscritti.

Un partito che si ricompone correndo e un governo che cambia rotta tra un applauso e un decreto: dentro Forza Italia si muovono pedine pesanti. Nel mezzo, il nome che tiene il filo è uno: Antonio Tajani. Maurizio Gasparri lascia la guida del gruppo di Forza Italia, con la “benedizione” di Marina Berlusconi. Al suo posto sale Stefania Craxi. Voto per acclamazione. “Normale”, dicono entrambi. Un cambio “autonomo”, preparato da settimane, e non una resa ai venti contrari del voto referendario sulla giustizia. Craxi lo dice netta: la sconfitta del sì ha inciso “solo marginalmente”. Antonio Tajani scrive su X che Forza Italia è “viva” e “non ha paura della democrazia”.🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Forza Italia, continua la rivoluzione: ora rischia anche Tajani

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