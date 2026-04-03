Bloccate le chat erotiche su ChatGpt | in fondo ne avevamo bisogno?

Nelle ultime settimane sono state rimosse le funzionalità di chat erotiche su ChatGpt, che erano state annunciate per essere disponibili all’inizio del 2026. La novità prevedeva l’introduzione di conversazioni e contenuti sessuali con l’intelligenza artificiale, riservati esclusivamente a utenti maggiorenni e verificati. La decisione di bloccare queste funzioni arriva in un momento in cui si discute molto delle implicazioni legate all’uso di contenuti sensibili nelle piattaforme digitali.

Alla fine dello scorso anno era arrivato l’annuncio dell’arrivo, all’inizio del 2026, delle chat erotiche di ChatGpt, ovvero l’introduzione di conversazioni e contenuti sessuali con l’AI, riservato agli utenti maggiorenni e verificati. Negli ultimi giorni però la notizia: OpenAI ferma la realizzazione del progetto. Le motivazioni sono diverse: da quelle etiche a quelle più pratiche e di sviluppo. Probabilmente una decisione corretta, perché nel mondo e nella società di oggi non ne abbiamo davvero bisogno. Come funzionano le chat erotiche su ChatGpt. Da quando OpenAI ha lanciato ChatGpt la crescita nel suo utilizzo è stata esponenziale, nel giro di pochi mesi è diventata la chat con contenuti di Intelligenza Artificiale più usata, con tanto di abbonamento per avere accesso a sempre più funzionalità.🔗 Leggi su Robadadonne.it