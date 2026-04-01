Il campionato di Segunda Division si anima con la capolista che, dopo due sconfitte di fila, si trova in difficoltà e rischia di perdere la posizione di vertice. La squadra di Santander ha subito sconfitte che hanno messo in discussione il suo primato, mentre le altre squadre cercano di approfittarne. La situazione resta aperta in vista delle prossime partite.

Segunda Division, la capolista del campionato cadetto spagnolo sta soffrendo di vertigini: dopo due sconfitte consecutive il rischio di perdere la vetta è concreto. Se la pesante sconfitta interna con l’Albacete (0-4) aveva allarmato i tifosi del Racing Santander, in cima alla classifica della Segunda Division, quella rimediata domenica scorsa in casa del Real Saragozza li ha gettati nello sconforto. Il club cantabrico quest’anno non aveva mai dovuto fare i conti con due KO consecutivi in campionato, arrivati peraltro in un momento cruciale e potenzialmente decisivo della stagione. Già, perché adesso il margine sul terzo posto è ridottissimo: il Deportivo La Coruna ha solo tre punti in meno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Segunda Division 1 aprile: panico a Santander

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