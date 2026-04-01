L' app meteo che usi ogni mattina | ecco chi c' è dietro e come ci guadagna

Ogni mattina molti utenti aprono l'app meteo presente sui propri smartphone senza pensarci troppo. Dietro a questa semplice azione si trova un sistema aziendale articolato, composto da professionisti di diversi settori come meteorologi, ingegneri e specialisti di marketing. Questa rete di competenze gestisce modelli matematici e strategie digitali per fornire le previsioni e, allo stesso tempo, generare entrate.

Quante volte, aprendo lo smartphone al mattino, la prima app che consultiamo è quella del meteo? Dietro a quel gesto quotidiano e quasi automatico si nasconde un ecosistema aziendale complesso, fatto di modelli matematici, ingegneri, meteorologi, team di marketing e strategie digitali. Emanuele Colli, amministratore delegato di IlMeteo.it, una delle piattaforme meteorologiche più utilizzate in Italia, lo racconta senza filtri nell'intervista rilasciata a Money Vibez Stories, scattando una fotografia nitida di un mercato in rapida evoluzione, sotto la pressione crescente dei colossi tecnologici globali. Un'azienda veneta con l'anima di una startup. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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