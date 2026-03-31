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Da calcionews24.com 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie sul calciomercato si aggiornano di continuo con le ultime novità pubblicate dalla redazione di Calcio News24. La sessione estiva è iniziata e il mercato si anima con le trattative in corso tra club, agenti e giocatori. Le fonti ufficiali confermano scambi di informazioni e incontri tra le parti coinvolte, mentre le società comunicano ufficialmente le firme e le cessioni.

Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime Thuram Inter, la Francia per ritrovare il gol e il sorriso: ora punta a riprendersi il suo posto in nerazzurro! Toni non ha dubbi: «Ecco che partita mi aspetto con la Bosnia, non va sottovalutata! Questo è il mio messaggio per l’Italia» Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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