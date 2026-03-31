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Le notizie sul calciomercato si aggiornano di continuo con le ultime novità pubblicate dalla redazione di Calcio News24. La sessione estiva è iniziata e il mercato si anima con le trattative in corso tra club, agenti e giocatori. Le fonti ufficiali confermano scambi di informazioni e incontri tra le parti coinvolte, mentre le società comunicano ufficialmente le firme e le cessioni.

Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime Thuram Inter, la Francia per ritrovare il gol e il sorriso: ora punta a riprendersi il suo posto in nerazzurro! Toni non ha dubbi: «Ecco che partita mi aspetto con la Bosnia, non va sottovalutata! Questo è il mio messaggio per l’Italia» Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: Pierini-Samp e il riscatto, Ruan-Atletico si tratta; Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno; Calciomercato Sampdoria LIVE: le ultime sulle trattative dei blucerchiati. Calciomercato: Baldanzi verso la Fiorentina, altra puntata della telenovela Raspadori, il Genoa sul portiere di Cristiano RonaldoCalciomercato Lazio: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it L'ultimo VIDEO sulla #guerra in #Iran lo posta Trump e riguarderebbe l'attacco a un deposito di munizioni. Le ultime notizie in diretta https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-31-marzo-2026/ facebook Ultime notizie! È ora disponibile #TomodachiLife: Una vita da sogno – Versione di benvenuto! Crea fino a tre personaggi Mii e sblocca un costume da criceto! E potrai trasferire tutto quanto al gioco completo! Provalo gratis: ntdo.com/6019A0Y41 x.com