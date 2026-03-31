Tiger Woods ha dichiarato di aver guardato il telefono e cambiato stazione radio poco prima dell'incidente avvenuto sulla strada. La sua confessione è stata resa nota durante l'interrogatorio successivo all'evento, in cui ha confermato di aver utilizzato il cellulare poco prima di perdere il controllo del veicolo. L'incidente ha causato danni al veicolo e ferite a Woods, che si trovava alla guida in quel momento.

Tiger Woods stava guardando il cellulare e cambiando stazione radio subito prima dell' incidente che ha provocato venerdì scorso, in seguito al quale è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza: la sua Land Rover ha urtato un camion e si è ribaltata su un fianco nei pressi della sua abitazione a Jupiter Island, in Florida. La stella del golf ha ammesso l'utilizzo del telefono, riporta il Guardian, durante una dichiarazione giurata, in cui ha confessato di non essersi accorto che il veicolo davanti a lui aveva rallentato prima dell'incidente. Woods avrebbe dunque tentato di sorpassare il veicolo attraversando una doppia linea gialla ed entrando nella corsia opposta, per poi urtarlo con la parte anteriore destra del suo Suv, perdendo così il controllo e ribaltandosi sul lato del conducente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tiger Woods ammette: "Guardavo il telefono prima dell'incidente"

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