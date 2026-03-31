Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice ‘Unconstructed’: perché il patchwork a metà gamba?. La logica sartoriale del dettaglio. Il termine “Unconstructed” in questo contesto non indica una mancanza di qualità, ma una scelta stilistica precisa: l’assenza di rifiniture interne rigide e la semplificazione strutturale. Nel caso specifico dei pantaloni Thom Browne, questa filosofia si traduce nel distintivo tessuto patchwork che corre lungo la gamba. Questa giunzione a metà gamba non è un difetto di produzione, bensì un marchio di fabbrica che ridefinisce la silhouette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Thom Browne Pantalone ‘unconstructed Combo’: Analisi onesta

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