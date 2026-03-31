Supplenze docenti 2026 nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

Per l’anno scolastico 202526, sono stati confermati i nuovi interpelli per le supplenze dei docenti, secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n. 882024. Gli interpelli verranno avviati una volta che tutte le graduatorie esistenti saranno esaurite, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi proposti. Questa procedura mira a coprire eventuali supplenze residue nelle scuole.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Supplenze docenti 2026, come avverranno le convocazioni dalle GPS; Conferma supplente di sostegno a richiesta delle famiglie: indicazioni su procedure e tempistiche 2026/2027; Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'a.s. 2026/2027; GPS 2026-28: Pronti per la valutazione delle domande. Avvisi sulle scuole polo. Supplenze 2026, continuità sul sostegno spetta anche al docente assunto da graduatoria d’istituto?Nel question time del 26 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief) ... orizzontescuola.it Supplenze Docenti, Nuovi Interpelli prima di Pasqua: Dove ed Entro Quando Fare Domanda Link al primo commento - facebook.com facebook Supplenze docenti 2026/27: chiusa la fase di presentazione delle domande GPS, prossimi step sono lo scioglimento della riserva, la prima fascia di istituto per aspiranti inseriti nelle GaE e poi in estate la domanda per le max 150 preferenze. Cosa preved… x.com