A primavera 2026 arriverà nelle sale il film ispirato a Super Mario Galaxy, con protagonista Chris Pratt. L’attore ha annunciato che nel nuovo adattamento cambierà la scena in cui si pronuncia l’iconico

La primavera 2026 segna il ritorno in sala di una delle coppie più amate del cinema e dei videogiochi. A tre anni dal debutto record di The Super Mario Bros. Movie, Chris Pratt e Charlie Day tornano a prestare le voci a Mario e Luigi nel tanto atteso sequel: The Super Mario Galaxy Movie, in uscita nelle sale il 1° aprile. Tuttavia, il ritorno dell’idraulico baffuto di Nintendo porta con sé alcune novità che stanno già facendo discutere la fanbase. In una recente intervista, Chris Pratt ha spiegato il motivo dietro il cambiamento di uno dei tormentoni più famosi del franchise: l’esclamazione “Mamma Mia”. Perché il “Mamma Mia” di Chris Pratt sarà diverso nel sequel?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Super Mario Galaxy Il Film: Chris Pratt svela perché cambierà l’iconico “Mamma Mia”

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CINEMA PEDRETTI Da mercoledì 1 a mercoledì 8/04 "SUPER MARIO GALAXY - IL FILM" Mercoledì 1 - Giovedì - Venerdì 3 ore 17.00 - 20.30 Sabato 4 - Domenica 5 - Lunedì 6 ore 15.00 - 17.30 - 20.30 Martedì 7 ore 17.00 - 20.30 Mercoledì 8 ore 20.30 x.com