Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola tutte le guide e i documenti pronti all’uso

Sono stati resi disponibili diversi documenti e guide che forniscono indicazioni sulla gestione delle sanzioni disciplinari a scuola, in particolare sull’uso delle procedure di allontanamento dagli ambienti scolastici. Questi strumenti sono conformi alla normativa vigente e prevedono l’applicazione di percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa.

Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa. Scarica tutti i documenti – Riservati agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” – Non sei abbonato? Fallo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Referendum confermativo in materia di giustizia: al voto il 22 e 23 marzo 2026; Riforma della giustizia, cosa cambierebbe con il via libera al referendum: i testi a confronto; Breve guida al referendum sulla giustizia; La spiegazione semplice del referendum sulla Giustizia: orari dei seggi, perché e cosa si vota. Giustizia, chi sbaglia paga, ma le toghe molto menoDal magistrato innamorato delle auto di lusso ai numeri reali delle sanzioni disciplinari: il sistema del Csm appare indulgente con le toghe, mentre la riforma e l’Alta corte promettono più ... panorama.it WhatsApp tra colleghi: vietato usarlo per sanzioni disciplinari La Corte d’Appello di Ancona tutela la segretezza dei gruppi chiusi: i messaggi, anche se o... - facebook.com facebook Nei riflessi disciplinari militari, anche dopo un’assoluzione penale il militare può ricevere sanzioni disciplinari: il procedimento interno resta autonomo e può proseguire oltre il giudizio penale. gdc.ancidigitale.it/militari-sanzi… x.com