Ristoranti con vista | i 20 locali in Italia migliori e più scenografici

In Italia, sono stati individuati venti ristoranti che si distinguono per la vista panoramica e l’estetica dei locali. Questi ristoranti sono stati selezionati in base alla loro posizione e all’aspetto scenografico, offrendo ai clienti un’esperienza visuale oltre che culinaria. La lista comprende strutture distribuite su diverse regioni, tutte caratterizzate dalla presenza di ambienti che valorizzano il paesaggio circostante.

Ci sono tanti luoghi del cibo nel nostro Paese che regalano emozione per quanto si ammira. Ecco la nostra selezione fra quelli con una grande cucina +++dropcap Un pranzo o una cena indimenticabili non dipendono solo dal palato ma anche dagli occhi. Ai sapori del cibo si aggiungono i colori e le forme della mise en place ma soprattutto l'ambiente. Così un ristorante con una terrazza panoramica, una vetrata affacciata sullo skyline metropolitano al tramonto o un tavolo a pelo d'acqua fanno la differenza. In Italia siamo fortunati: se si cerca un ristorante con vista non c’è che l’imbarazzo della scelta. Sebbene un panorama... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ristoranti con vista: i 20 locali in Italia migliori e più scenografici Articoli correlati Migliori ristoranti d’Italia secondo i clienti, due veronesi al topLa provincia di Verona si conferma un'eccellenza assoluta nel panorama gastronomico nazionale con due insegne storiche, un agriturismo e un... La rivincita del VILLAGGIO OLIMPICO di MILANO-CORTINA 2026