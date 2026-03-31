Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso al PSV, il punto di scambio virtuale, si aggira oggi intorno a 0,543 euro per Smc, equivalenti a 57,24 euro per MWh. La rilevazione è aggiornata al 31 marzo 2026 e rappresenta il valore corrente di mercato per il gas scambiato in questa piattaforma. Non sono stati riportati altri dati o variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) oggi, 31 Marzo 2026, si attesta a circa 0,543 euroSmc (pari a 57,24 euroMWh). Questo valore rappresenta il prezzo di riferimento per il gas naturale all’ingrosso in Italia, un dato fondamentale per operatori, aziende e consumatori che vogliono monitorare l’andamento del mercato energetico nazionale. Analizzando la tendenza delle ultime settimane, il prezzo del PSV ha mostrato una certa volatilità, con una fase di crescita nella seconda metà di marzo dopo un minimo toccato nei primi giorni del mese. Dal valore di 0,313... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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