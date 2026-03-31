Nel mese di aprile, l'astrologo Paolo Fox ha descritto le previsioni per il settore dell’amore e degli affetti. Per il segno dei Gemelli, si parla di un periodo che passa da momenti di difficoltà legati alla Luna storta a una fase di rinascita. Le previsioni si concentrano sulla dinamica sentimentale e sulle influenze astrali che interessano il segno durante questo mese.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i Gemelli avvertono una forte spinta a chiudere con il passato, nonostante un inizio mese nervoso. Dopo il 15 recuperano serenità nei sentimenti e, grazie a Urano, superano definitivamente i vecchi rancori. I nati sotto il segno del Cancro puntano tutto sulla sincerità per risolvere le tensioni di coppia. Devono però evitare provocazioni pericolose e prepararsi a chiarimenti decisivi previsti proprio per la fine di aprile. I Pesci vivono una fase di grande riscossa e ottimismo. Se si mettono in gioco e abbandonano l'isolamento, possono consolidare progetti importanti o fare incontri emozionanti, prestando solo attenzione a qualche piccola scintilla negli ultimi giorni del mese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox per il mese di aprile, settore dell’amore e degli affetti: Gemelli, dalla Luna storta alla rinascita

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