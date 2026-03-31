Milano Art Week 2026 | Periferia mostra collettiva tra spazio e cultura

Dal 14 aprile al 15 maggio 2026, in concomitanza con la manifestazione miart 2026, si terrà a Milano una mostra collettiva intitolata “Periferia”. L’esposizione si svolge negli spazi di Artra Gallery, situata in via Leopoldo Gasparotto 4. La mostra è organizzata da Bienno Borgo Artisti 2.0 e affronta tematiche legate allo spazio e alla cultura.

Dal 14 aprile al 15 maggio 2026, in occasione di miart 2026, Bienno Borgo Artisti 2.0 presenta la mostra collettiva “Periferia”, ospitata negli spazi di Artra Gallery in via Leopoldo Gasparotto 4 a Milano. L’esposizione riunisce nove artisti che negli ultimi anni hanno partecipato alle residenze artistiche nel borgo storico di Bienno, traducendo quell’esperienza in una serie di opere e ricerche capaci di interrogare il concetto di periferia come chiave interpretativa del presente. “Periferia” non è infatti solo uno spazio geografico, ma una condizione culturale: è un punto di osservazione, un modo di guardare al mondo da luoghi laterali ma densamente significativi, dove la distanza dal centro diventa occasione per ridefinire linguaggi, ritmi e immaginari. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Milano Art Week 2026: “Periferia”, mostra collettiva tra spazio e cultura Articoli correlati Terni, mostra collettiva ‘Amore è…Fantasy/Love/Art’: “Abbraccio creativo tra generazioni e linguaggi differenti”Il laboratorio polifunzionale della Biblioteca comunale, conferma la vocazione di centro di fermento artistico e culturale. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Ecco gli eventi e le mostre da non perdere alla Milano Art Week 2026; Torna Milano Art Week 2026: la città si trasforma in un palcoscenico per l’arte contemporanea; Torna Milano ArtWeek, la settimana dedicata all'arte; Milano Art Week 2026. MILANO ART WEEK 2026. LA SETTIMANA DEDICATA ALL'ARTE IN TUTTE LE SUE FORMEDal 13 al 19 aprile 400 appuntamenti e 200 realtà trasformano Milano in un palcoscenico diffuso dedicato all’arte contemporanea ... welfarenetwork.it Agedo Milano partecipa a Milano Art Week. “Ritratto di Famiglie” arriva alla Biblioteca Oglio con le fotografie di Alle Bonicalzi, per raccontare storie di madri e padri e il percorso che attraversano insieme ai propri figli. Uno sguardo che cambia, legami che si tra facebook Milano Art Week compie dieci anni e celebra l’arte contemporanea | L'Espresso Lo racconto qui. Da leggere! #artweek #miart x.com