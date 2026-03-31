LIVE Berrettini-Buse ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Da oasport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16:21 i due giocatori sono in campo per il match di ATP Marrakech 2026. Buse, tennista peruviano, ha sostituito Varillas e Cristian Garin come numero due del suo Paese. La partita viene seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulla cronaca del gioco.

16:24 Due minuti e si comincia, romano favorito al 60% dalle quote un po’ in tutti i bookmakers. Si prevede lotta, con almeno 22 giochi. I due si sono affrontati a Rio e finì 7-5, 7-5 per il peruviano. 16:16 Buse è uno dei nomi nuovi del tennis mondiale, peruviano, ha preso il posto di Varillas al numero uno del suo Paese. Dotato di un servizio e dritto letali, è un giocatore molto solido. Per chi non lo conoscesse, è una ‘specie’ evoluta di Nico Jarry. 16:12 Berrettini che ha già scalato i 250 punti che difendeva e si appresta a giocare il durissimo match d’esordio da fuori dai primi 70 ATP. 16:08 Psicodramma risolto per Mattia Bellucci, che vince i crampi e batte 6-4 al terzo (da 5-2 sopra) Bennani ed è in ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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