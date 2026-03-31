il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. I dati vengono raccolti e pubblicati quotidianamente per offrire un quadro completo delle variazioni di prezzo sui carburanti nel territorio nazionale. Queste informazioni sono disponibili per aiutare gli automobilisti a conoscere i costi aggiornati prima di fare rifornimento.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.749 per la benzina, 2.057 per il diesel, 0.681 per il gpl, 1.567 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 31 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.042 Benzina SELF 1.745 GPL SERVITO 0.667 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Prezzi benzina e diesel, che disastro!

Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento Prezzi Carburanti, calano benzina e diesel: confronto con i Paesi Ue; Vola il prezzo dei carburanti, la mappa per difendersi dai rincari a Torino; Prezzi benzina e diesel, perché salgono ancora nonostante il taglio delle accise? E perché i costi sono diversi nelle varie regioni?; Caro carburanti, prezzo benzina e diesel in aumento anche oggi: quanto costano al litro.

Mimit, prezzo carburanti stabile, self benzina a 1,746 euro/litro gasolio a 2,055Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,813 euro/litro per la benzina e 2,118 euro/litro per il gasolio. ansa.it

Bollette, Arera aumenta il prezzo dell'elettricità dell'8,1% per i clienti vulnerabili Approfondisci qui - facebook.com facebook

L'accusa del Financial Times rintuzzata dal Pentagono: «Non è vero niente, chiediamo una smentita». Le scommesse sul prezzo del petrolio prima degli annunci di Trump x.com