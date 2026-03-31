Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica è stato aggiornato a oggi, 31 marzo 2026, e si attesta a 0,1560 euro per chilowattora. Le variazioni orarie e l’andamento del prezzo nel corso della giornata non sono state specificate. Questo dato rappresenta il valore corrente del prezzo dell’energia sul mercato nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 31 Marzo 2026, si attesta a 0,1560 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (30 Marzo 2026), il prezzo minimo è stato di 0,1145 €kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,1789 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle centrali del pomeriggio (ore 15:00 con 0,1338 €kWh), mentre le fasce serali, in particolare tra le 21:00 e le 22:00, hanno registrato i valori più elevati, con un picco alle 22:00 di 0,1789 €kWh. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 31032026 0,1560. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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