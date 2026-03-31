Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Oggi, 31 marzo, va in onda la puntata di Farwest, il nuovo programma di Salvo Sottile trasmesso in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. La trasmissione prevede anticipazioni sui contenuti di questa sera e la presenza di vari ospiti, anche se non sono stati specificati i nomi. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale della rete pubblica.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 31 marzo. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 31 marzo 2026. Anticipazioni. Un’inchiesta su George Soros, che segue il flusso dei finanziamenti da parte del filantropo, dalle grandi speculazioni finanziarie alla nascita di organizzazioni come Agenda, diventata snodo delle campagne della sinistra italiana. 🔗 Leggi su Tpi.it

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