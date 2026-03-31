È stata rapita una giornalista statunitense in Iraq

Da today.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornalista statunitense è stata rapita questa sera a Baghdad, secondo diverse fonti locali. Il ministero dell’Interno iracheno ha confermato il sequestro di un reporter straniero, senza fornire ulteriori dettagli sull’identità della persona coinvolta. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e monitorano la situazione.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. La giornalista americana Shelly Kittleson è stata rapita stasera a Baghdad. Lo riferiscono diversi media nella regione, mentre il ministero dell'Interno iracheno ha confermato che un reporter straniero è stato sequestrato senza confermarne l'identità. "Le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un'operazione per catturare i criminali, agendo sulla base di informazioni di intelligence accurate", ha dichiarato il ministero aggiungendo il ritrovamento di un veicolo dei rapitori che si è ribaltato nel tentativo di fuga, un sospetto è stato arrestato, scrive Ynet. 🔗 Leggi su Today.it

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🔴Baghdad, rapita la giornalista americana Shelly Kittleson: caccia ai sequestratori

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