È stata rapita una giornalista statunitense in Iraq

Una giornalista statunitense è stata rapita questa sera a Baghdad, secondo diverse fonti locali. Il ministero dell’Interno iracheno ha confermato il sequestro di un reporter straniero, senza fornire ulteriori dettagli sull’identità della persona coinvolta. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e monitorano la situazione.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. La giornalista americana Shelly Kittleson è stata rapita stasera a Baghdad. Lo riferiscono diversi media nella regione, mentre il ministero dell'Interno iracheno ha confermato che un reporter straniero è stato sequestrato senza confermarne l'identità. "Le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un'operazione per catturare i criminali, agendo sulla base di informazioni di intelligence accurate", ha dichiarato il ministero aggiungendo il ritrovamento di un veicolo dei rapitori che si è ribaltato nel tentativo di fuga, un sospetto è stato arrestato, scrive Ynet. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Rapita in Iraq una giornalista Usa: «Liberata, è ferita». Teheran: 'Con garanzie sì a fine della guerra' | Chi è Shelly Kittleson Secondo il Wsj Trump sarebbe disponibile a porre fine alla guerra anche senza la riapertura dello stretto.

Rapita in Iraq una giornalista Usa, collabora anche con media italiani: «Liberata, è ferita» Pakistan e Cina: ecco i 5 punti per la paceSecondo il Wsj Trump sarebbe disponibile a porre fine alla guerra anche senza la riapertura dello stretto.

🔴Baghdad, rapita la giornalista americana Shelly Kittleson: caccia ai sequestratori

Contenuti utili per approfondire su È stata rapita una giornalista...

Temi più discussi: Il lupo torna e poi sparisce. L'esperto spiega che cosa sta succedendo; Guerra in Medioriente: notizie del 31 marzo 2026; Bella ciao, la lettera del magistrato: I nostri cori nel tribunale di Napoli come una liberazione; Non t'allargare con la bocca: Chanel Totti furiosa a Pechino Express. Menzionato papà Francesco.

È stata rapita una giornalista statunitense in IraqE gli Stati Uniti minacciano di disinteressarsi dello stretto di Hormuz, lasciando agli alleati il compito di riaprirlo: le notizie sulla guerra man mano che arrivano ... ilpost.it

Iraq, media: rapita giornalista americana a Baghdad, fermato un sospettoUna giornalista americana, Shelly Kittleson, è stata rapita oggi, martedì 31 marzo, nel centro di Baghdad in Iraq. Lo riporta Shafaq News, citando fonti della sicurezza irachene e precisando che il se ... adnkronos.com

Iran: milizie sciite Iraq consegnano aiuti, timore per un coinvolgimento diretto nelle repressione dei civili x.com

Iraq, 2004. La nostra quarta missione. Mentre il mondo osservava, noi eravamo lì. Nel pieno del conflitto, Music for Peace entra in Iraq con qualcosa di concreto: 220 tonnellate di generi di prima necessità, distribuite alle famiglie più vulnerabili, raggiungend - facebook.com facebook