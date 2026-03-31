È sempre Cartabianca stasera in tv | anticipazioni e argomenti

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" La prima serata di "È sempre Cartabianca" si prepara ancora una volta a raccontare attualità e analisi, con Bianca Berlinguer e i suoi ospiti. La puntata di oggi, martedì 31 marzo, dalle 21.20 su Rete 4,ci parla delle conseguenze politiche di un referendum che ha già iniziato a lasciare crepe negli equilibri di governo. Quanto sono davvero stabili questi equilibri, e quali scenari si aprono da qui ai prossimi mesi? Il fulcro della puntata è inevitabilmente politico. Al centro del dibattito, le dimissioni a catena che hanno scosso la maggioranza: prima il sottosegretario Andrea Delmastro, poi il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, per concludere con la ministra del Turismo Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Today.it

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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 24 marzo su Rete 4È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 ... tpi.it

DOPO 2 ANNI TORNO A "E' SEMPRE CARTABIANCA". Martedì sera, a partire dalla 22.30, sarò a "E' sempre Cartabianca" per un confronto con la conduttrice Bianca Berlinguer. Visto che Mauro Corona ha vaticinato il mio successo, vediamo cosa ne pensano - facebook.com facebook