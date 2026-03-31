Donne in gioco - Laboratorio di improvvisazione teatrale

Da padovaoggi.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un laboratorio di improvvisazione teatrale dedicato esclusivamente alle donne si svolge in un pomeriggio, offrendo l'opportunità di dedicarsi a un’attività creativa e di rilassamento. L’evento mira a favorire momenti di pausa e riflessione individuale attraverso esercizi di improvvisazione, coinvolgendo le partecipanti in un’esperienza di espressione e scoperta di sé.

Laboratorio di improvvisazione teatrale al femminile. Un pomeriggio per fermarsi, respirare e tornare a sé. Uno spazio sicuro e privo di giudizio dove poterti concedere il lusso di essere semplicemente te stessa: giocare, muoverti, ascoltarti e ritrovare leggerezza insieme ad altre donne. In un tempo che ci chiede sempre di fare, questo incontro è un invito a prendersi spazio, presenza e cura, dentro uno spazio di condivisione femminile autentica. Attraverso l’improvvisazione teatrale esploreremo corpo, voce, ascolto e connessione. Non serve esperienza: solo la voglia di metterti in gioco e risvegliare la parte più viva e giocosa di te. Giochi teatraliEsercizi di fiducia e ascoltoImprovvisazioni guidateUn incontro per sentirsi libere, presenti e profondamente vive. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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© Padovaoggi.it - Donne in gioco - Laboratorio di improvvisazione teatrale

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