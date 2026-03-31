Donne in gioco - Laboratorio di improvvisazione teatrale

Un laboratorio di improvvisazione teatrale dedicato esclusivamente alle donne si svolge in un pomeriggio, offrendo l'opportunità di dedicarsi a un’attività creativa e di rilassamento. L’evento mira a favorire momenti di pausa e riflessione individuale attraverso esercizi di improvvisazione, coinvolgendo le partecipanti in un’esperienza di espressione e scoperta di sé.

Laboratorio di improvvisazione teatrale al femminile. Un pomeriggio per fermarsi, respirare e tornare a sé. Uno spazio sicuro e privo di giudizio dove poterti concedere il lusso di essere semplicemente te stessa: giocare, muoverti, ascoltarti e ritrovare leggerezza insieme ad altre donne. In un tempo che ci chiede sempre di fare, questo incontro è un invito a prendersi spazio, presenza e cura, dentro uno spazio di condivisione femminile autentica. Attraverso l’improvvisazione teatrale esploreremo corpo, voce, ascolto e connessione. Non serve esperienza: solo la voglia di metterti in gioco e risvegliare la parte più viva e giocosa di te. Giochi teatraliEsercizi di fiducia e ascoltoImprovvisazioni guidateUn incontro per sentirsi libere, presenti e profondamente vive. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento Un laboratorio gratuito a Rovigo su donne e scienza, intelligenza artificiale e tecnologia; Laboratorio Attraverso le mani. Le emozioni prendono forma al museo Scacchi di Gallese; Oltre il sipario: laboratorio teatrale gratuito per ragazzi dagli 11 ai 14 anni; Salute: Cardio hub, al via laboratorio permanente per malattie cardio-cerebrovascolari.

Al via il laboratorio teatrale Mi metto in giocoArezzo, 28 maggio 2025 – Inizia venerdì 30 maggio il laboratorio teatrale Mi metto in gioco, presso la sede di ass. Donne Insieme in via Mincio 21/23 Arezzo Cinquanta ore con l’obiettivo di rendere ... lanazione.it

A Potenza aperte le selezioni per “Artisti in Transito 2026”, laboratorio di teatro danza con Pierandrea Rosato nella Casa Circondariale A. Santoro. Candidature entro il 23 aprile. Dal 18 al 21 maggio la prova finale aperta al pubblico. x.com

Vallese laboratorio di confronto tra filiere locali e sviluppo #RadioTSN #tsn #telesondrionews #newsvaltellina #valtellina #canale85 #lombardia #radio #tv facebook