Sono state avviate le prove orali del concorso per i docenti della secondaria, bandito con il DDG n. 29392025. Le commissioni sono state formate e le lettere di avvio estratte in alcune province, permettendo così di iniziare ufficialmente le sessioni di esame pratico e orale, secondo quanto previsto dal regolamento. Le prove proseguiranno nelle prossime settimane in diverse regioni italiane.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

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Buongiorno, una volta completata la prova orale del concorso pnrr3 infanzia dove vengono inseriti i 12 punti relativi al pnrr1 sostenuto Grazie molte - facebook.com facebook