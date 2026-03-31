Losi e Casati (PPN) denunciano la sospensione della linea S7 dal 7 settembre 2026 al 28 agosto 2027: "Il Nord produce e traina il Paese, ma non riceve le infrastrutture che merita." La notizia della sospensione della linea ferroviaria S7, il cosiddetto "Besanino", per un intero anno — dal 7 settembre 2026 al 28 agosto 2027 — ha sollevato un'ondata di ferma protesta. Francesca Losi, candidata sindaco di Lecco e vice segretario del Partito Popolare del Nord, e Lucas Casati, responsabile federale Lecco e Brianza, intervengono con decisione per denunciare una situazione che definiscono ormai insostenibile per il tessuto sociale e produttivo del territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Besanino fermo un anno: "Lecco e Brianza abbandonate, è un insulto a chi lavora"

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