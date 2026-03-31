Barbecue nei parchi di Roma | dove organizzare una grigliata tra amici

A Roma, i parchi pubblici offrono aree attrezzate per barbecue e grigliate all’aperto. È possibile organizzare feste tra amici in spazi dedicati, dove sono presenti barbecue e tavoli. La scelta di un luogo dipende dalle regolamentazioni locali e dagli orari di apertura. Le giornate di sole favoriscono queste attività, che si svolgono durante la stagione calda.

Voglia di grigliate all’aria aperta e scampagnate con gli amici? Sperando in giornate assolate e calde, queste giornate sono perfette per questi piani. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Ma dove andare senza allontanarsi troppo da Roma? Ecco qualche dritta per organizzare giornate all’aperto con pranzo barbecue nei parchi della Capitale e dintorni. I parchi in città dove organizzare grigliate dal centro alla periferia. Roma è una città bellissima anche perché ricca di aree verdi: in alcune di esse è anche possibile organizzare una perfetta giornata all’aperto con grigliata. 🔗 Leggi su Funweek.it

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