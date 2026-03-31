Un padre brindisino è stato costretto questa mattina a percorrere a piedi dieci piani con la propria bambina a causa di un guasto agli ascensori dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il disservizio ha impedito l’uso degli ascensori, costringendo i visitatori a salire a piedi. L’incidente si è verificato nel giorno in cui il malfunzionamento è stato segnalato.

Si è dovuto fare 10 piani a piedi, con una bambina. Un padre brindisino, stamattina (martedì 31 marzo), ha fatto i conti con un atavico disservizio dell'ospedale Perrino di Brindisi: il malfunzionamento degli ascensori. Si tratta, è bene precisarlo, degli impianti elevatori destinati ai visitatori. Quelli riservati al personale sanitario e al trasporto delle barelle funzionano. Ma il disagio è davvero rilevante. “Dovevo portare mia figlia – dichiara il cittadino che segnala la problematica – nel reparto di Pediatria. Prendere un ascensore per infermieri o pazienti in barella è stato impossibile, in quanto sono sempre occupati. Io che sono atletico, sono riuscito a fare 10 piani con la bambina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Ascensori guasti al Perrino: "Costretto a fare 10 piani a piedi con mia figlia"

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