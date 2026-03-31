Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

Una nuova allerta meteo è stata emessa per Napoli a causa di condizioni climatiche avverse. La Protezione Civile regionale ha dichiarato l’allerta a partire dalle 14, prevedendo possibili fenomeni meteorologici intensi. In conseguenza di questa comunicazione, sono state pianificate chiusure di alcune strutture pubbliche e private in città, in attesa di eventuali sviluppi della situazione.

Le decisioni del Comune in considerazione dell'avviso di criticità emanato dalla Protezione civile regionale per fenomeni meteorologici avversi A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido dalle 14.00 di martedì 31 marzo alle 14.00 di mercoledì 1° aprile, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini e il pontile nord di Bagnoli. Sarà, inoltre, interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Nel dettaglio si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti nord-orientali con possibili raffiche e un conseguente mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per il maltempo Allerta meteo: la diretta, divieti e chiusure, oltre 100 interventinella notte #fyp #shorts #viral Una raccolta di contenuti su Allerta meteo Temi più discussi: Avviso di allerta meteo per vento e mare, chiusi anche cimiteri e impianti all’aperto; Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per il maltempo; Allerta meteo a Napoli e in Campania, vento molto forte giovedì 26 marzo; Allerta meteo in Campania domani, martedì 31 marzo. Meteo, allerta meteo su tutta la Campania: temporali e raffiche di vento, possibili disagiLa perturbazione atmosferica che sta colpendo la Campania porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'intero ... msn.com Allerta meteo gialla su tutta la Campania, temporali e vento forteLa perturbazione atmosferica che sta interessando la Campania porterà, già nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'intero territorio regionale con precipitazioni diff ... ansa.it ALLERTA METEO SU TUTTA LA CAMPANIA TEMPORALI E RAFFICHE DI VENTO La perturbazione atmosferica che sta interessando la Campania porterà, già nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'intero territ - facebook.com facebook Allerta meteo gialla su tutta la Campania, temporali e vento forte. Nelle prossime ore previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche #ANSA x.com