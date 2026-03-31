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Temi più discussi: PN Scuola e competenze, avvisi Agenda Sud e Agenda Nord: domande entro le ore 18 del 31 marzo; Agenda Sud DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’uso: dall’affidamento agli atti inziali, dagli avvisi per esperti agli incarichi DS e DSGA; Fondi europei 2021-2027: notizie e provvedimenti.

PN Scuola e competenze, avvisi Agenda Sud e Agenda Nord: domande entro le ore 18 del 31 marzoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’am ... orizzontescuola.it

Agenda Sud DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’uso: dall’affidamento agli atti inziali, dagli avvisi per esperti agli incarichi DS e DSGAGiorno 6 aprile 2026 online per gli abbonati a Gestire la scuola 29 documenti utili per l’Agenda Sud, già pronti all’uso. I documenti saranno raggiungibili a questo indirizzo da giorno 6 aprile – ... orizzontescuola.it

Istituto Comprensivo G.Mazzini Erice. . Si è concluso con un "delizioso" Breakfast Party l'ultimo incontro del modulo di Inglese del progetto PON Agenda Sud "English start"! I nostri alunni si sono davvero divertiti perché imparare una nuova lingua è più b - facebook.com facebook

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