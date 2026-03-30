Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Sabato 4 aprile alle 17.30 è prevista una visita guidata esclusiva a Palazzo Fizzarotti, uno degli edifici più noti di Bari. L’evento permette di accedere a ambienti interni riccamente decorati e di scoprire dettagli e arredi che risalgono alla fine del XIX secolo. La visita si svolge in un contesto riservato e aperto a un numero limitato di partecipanti.

Sabato 04 aprile ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa visiteremo:• Salone del Camino (attualmente in restauro)• Facciata appena restaurata• Salone del Lavoro e delle Arti• Salone del Direttorio• Bagno in stile neo-vittoriano• Salone neogotico• Salone degli SpecchiPunto di incontro: Piazza Garibaldi (ingresso giardini, lato Corso Vittorio Emanuele II)?? Costo: 16€ (comprensivo di ingresso e visita guidata) – 5€ per i minoriÈ vietato indossare scarpe con tacco e scattare fotografie all’interno del palazzo. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti