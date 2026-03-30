Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Villaricca mentre tentava di forzare una cabina Enel durante la notte. Poco prima dell’arresto, era stato fermato dopo aver subito una scossa elettrica. La polizia ha fermato il recidivo, che aveva già un precedente legato a tentativi di furto.

Il 39enne bulgaro sorpreso di notte a forzare una cabina Enel: pochi giorni prima era stato arrestato dopo una scossa elettrica. Una storia che si ripete. “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”. È forse la sintesi più efficace per raccontare la vicenda di un 39enne di nazionalità bulgara, arrestato due volte in pochi giorni per lo stesso tipo di reato. Lo scorso 23 marzo, l’uomo era già finito in manette a Melito, dopo aver tentato di rubare rame all’interno di una cabina Enel di un condominio. In quell’occasione una scossa elettrica gli aveva impedito di portare a termine il furto. Soccorso dal 118, i sanitari avevano riscontrato parametri vitali nella norma e, seppur stordito, il 39enne era stato arrestato dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Villaricca, arresto “salvavita”: recidivo fermato mentre tenta un nuovo furto

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